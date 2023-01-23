『セイコーウオッチ 腕時計 セイコー セレクション メンズ クオーツクロノグラフウオッチ SBTQ045 シルバー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 07時 50分に出品され03月20日 07時 50分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セイコーウオッチ 腕時計 セイコー セレクション メンズ クオーツクロノグラフウオッチ SBTQ045 シルバー
【商品説明】
・ストップウオッチ機能（1/20秒計測 12時間計）
・平均月差±15秒
【共通の注意事項】
※食料品やペットフードの場合、商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。
実際はのガイドラインに基づいた新しい日付の商品をお届けしておりますのでご安心下さい。
※ご質問ご要望は【注文前 → お問合せフォーム】【注文時 → ご要望欄】にご記載下さい。
確認して返信させていただきます。
・サイズ・色・数量等が商品タイトルに記載がなく不明な場合（お調べします）
・商品写真からでは詳細が分からない場合（写真データがあればお送りします）
・ご指定日に確実にお届けが必要な場合 （可否をお調べします）
※送料無料のため箱から取り出したお届けや、少し圧縮した発送となる場合がございます。
※商品が提携倉庫在庫の場合は通常よりお時間がかかるため、ご連絡させて頂く事がございます。
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落札価格8406円
99 入札履歴
終了
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