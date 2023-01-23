『SKW Hi-Fi バナナプラグ/Yラグ端子/Yラグプラグ/スピーカーケーブル/アンプ/サブウーファー/ホームシアター グレなど対応 純銅の【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 12時 57分に出品され04月07日 12時 57分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SKW Hi-Fi バナナプラグ/Yラグ端子/Yラグプラグ/スピーカーケーブル/アンプ/サブウーファー/ホームシアター グレなど対応 純銅の



【商品説明】

・SKWスピーカーケーブル【Ｙプラグとバナナプラグ】アンプ/サブウーファーなど対応，さらに音質を向上させます。

・【対応機種】:アンプ/オーディオシステムなど対応。

・【特徴】: 線材の直径は13 mmです 。純銅のプラグが最適信号移動と腐食抵抗力を可能になります。またYプラグやバナナプラグがねじで付け替えられるようになってい



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 22.20 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。