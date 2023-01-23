『TOAOFY TAY009 5x7フィート レッド背景 写真用 無地 写真撮影用背景 モスリン生地 高密度ポートレートスクリーン 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 19時 15分に出品され03月20日 19時 15分に終了予定です。即決価格は8,406円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: TOAOFY TAY009 5x7フィート レッド背景 写真用 無地 写真撮影用背景 モスリン生地 高密度ポートレートスクリーン テレビ録画 写真 ビデオ スタジオ アート小道具 TOAOFY 5x7ft Red Backdrop for Photography Solid Color Photoshoot Background Muslin Fabric High Density Portrait Screen for TV Recording Photo Video Studio Art Props TAY009
ブランド: TOAOFY
商品サイズ: 5x7FT
高さ: 35cm
横幅: 28cm
奥行: 3cm
重量: 349g
商品番号: TAY009
色: Red
素材: Polyester
新品・未使用【発送方法】海外在庫商品のため、お届けに通常2週間程お時間を頂戴しております。
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落札価格8406円
480 入札履歴
終了
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