『STORM RIDER(ストームライダー) WITH DRIVE2-3002-C-1 WD2-3002-C-1【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 06分に出品され03月27日 01時 06分に終了予定です。即決価格は8,405円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
STORM RIDER(ストームライダー) WITH DRIVE2-3002-C-1 WD2-3002-C-1
商品コード：12023119426
型番：WD2-3002-C-1
サイズ：ブラック
カラー：ブラック
フロント:ブラック
テンプル:ブラック
夜間対応レンズ
紫外線カット率: 99.9%
可視光線透過率: 84.7%
ブルーライトカット率: 50.4%
フレームには弾性と軽量性に富んだ非アレルギー性樹脂素材「TR90」。
鼻幅，高さ，奥行きの三次元に調節可能な耐食性の高いステンレス製アームと快適なフィット感の立体パッド。
下方視しやすい快適設計「スラントシステム」。
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落札価格8405円
723 入札履歴
終了
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