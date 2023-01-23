『STORM RIDER(ストームライダー) WITH DRIVE2-3002-C-1 WD2-3002-C-1【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 06分に出品され03月27日 01時 06分に終了予定です。即決価格は8,405円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 STORM RIDER(ストームライダー) WITH DRIVE2-3002-C-1 WD2-3002-C-1



商品コード：12023119426

型番：WD2-3002-C-1

サイズ：ブラック

カラー：ブラック



フロント:ブラック

テンプル:ブラック

夜間対応レンズ

紫外線カット率: 99.9%

可視光線透過率: 84.7%

ブルーライトカット率: 50.4%

フレームには弾性と軽量性に富んだ非アレルギー性樹脂素材「TR90」。

鼻幅，高さ，奥行きの三次元に調節可能な耐食性の高いステンレス製アームと快適なフィット感の立体パッド。

下方視しやすい快適設計「スラントシステム」。