『O&E DOUBLE BLACK 1.5mm LONG SLEEVE 2XL【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 00時 32分に出品され04月01日 00時 32分に終了予定です。即決価格は8,405円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

O&E DOUBLE BLACK 1.5mm LONG SLEEVE 2XL



【商品説明】

・サイズ:XS



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 49.70 cm

奥行 : 74.00 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。