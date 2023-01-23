『（まとめ）1週間消臭・抗菌デオトイレ 消臭・抗菌シート 10枚〔×12セット〕〔ペット用品・猫用〕【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 10時 41分に出品され04月19日 10時 41分に終了予定です。即決価格は8,404円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ご注意事項】・この商品は下記内容×12セットでお届けします。商品スペック【パッケージサイズ】W80×D145×H295mm【重量】530g【材質】ポリオレフィン不織布・綿状パルプ・吸水紙・高分子吸水材・ポリエチレンフィルム・抗菌剤・ホットメルト接着剤・香料入り消臭マイクロカプセル【原産国または製造地】日本【諸注意】本品は高温多湿、火気付近を避け、直射日光の当たらない場所に保管してください。【キャンセル・返品について】・商品注文後のキャンセル、返品はお断りさせて頂いております。予めご了承下さい。【特記事項】・商品パッケージは予告なく変更される場合があり、登録画像と異なることがございます。・賞味期限がある商品については、6ヶ月以上の商品をお届けします。詳細はパッケージ記載の賞味期限をご確認ください。 送料・配送についての注意事項本商品の出荷目安は【4 - 8営業日 ※土日・祝除く】となります。お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。沖縄、離島および一部地域への配送…