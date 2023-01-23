『OCTOPUS オクトパス フロントデッキ2 ショートボード用 (CREAM， ３ピース)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 04時 35分に出品され04月01日 04時 35分に終了予定です。即決価格は8,404円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サーフィン デッキパッド

【商品名】

OCTOPUS オクトパス フロントデッキ2 ショートボード用 (CREAM， ３ピース)



【商品説明】

・【グリップ】OCTOPUSの特徴的なCORDUROY GRIP

・【長さ/幅】約３６１mm/約４１１mm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。