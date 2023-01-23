『OCTOPUS オクトパス フロントデッキ2 ショートボード用 (CREAM， ３ピース)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 04時 35分に出品され04月01日 04時 35分に終了予定です。即決価格は8,404円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サーフィン デッキパッド
【商品名】
OCTOPUS オクトパス フロントデッキ2 ショートボード用 (CREAM， ３ピース)
【商品説明】
・【グリップ】OCTOPUSの特徴的なCORDUROY GRIP
・【長さ/幅】約３６１mm/約４１１mm
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8404円
142 入札履歴
終了
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