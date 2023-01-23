『カメラバッグ TENBA TOOLS BYOB 13 カメラインサート ブラック バッグインバッグ V636-632【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 15時 33分に出品され03月27日 15時 33分に終了予定です。即決価格は8,404円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TENBA カメラバッグ TOOLS BYOB 13 カメラインサート ブラック バッグインバッグ V636-632



【商品説明】

・ショルダーベルト付属

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・内寸(約) : 奥行130×横幅330×高さ230mm

・外寸(約) : 奥行140×横幅340×高さ240mm

・普段使いのバッグの中でバッグインバッグとして使用できます。取り外し可能なショルダーベルトで、旅行先でのサブバッグにも最適。

・製品重量(約) : 0.4kg



【サイズ】

高さ : 16.70 cm

横幅 : 29.90 cm

奥行 : 40.20 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。