『サンガーデン 硫酸加里（球状） 20kg【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 01時 08分に出品され03月18日 01時 08分に終了予定です。即決価格は8,404円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 肥料成分：窒素0% りん酸0% 加里50%

化学肥料

速効性

普通肥料