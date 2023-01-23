『アメリオレイト シャンプー＆トリートメント 500ml＋ヘアケアオイル80ml 優しく上品なフルーティフローラルの香り自宅で簡単サロンケア【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 00時 35分に出品され03月14日 00時 35分に終了予定です。即決価格は8,403円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アメリオレイト シャンプー＆トリートメント 500ml＋ヘアケアオイル80ml 優しく上品なフルーティフローラルの香り自宅で簡単サロンケア



【商品説明】

・?「ダメージが気になる」?「家族みんなで同じシャンプーを使いたい 」?「トリートメント効果を持続させたい」?「髪の綺麗をキープしたい」

・?「まるで子供の髪の毛のような」本来の美しさを取り戻すシャンプー

・?こんな方にオススメ?

・?キューティクルを守るモチモチ泡がダメージの原因を取り除きながら優しく洗い上げます。

・?ダメージセンサー機能のあるトリートメント成分が特に傷んだ部分を密着補修、 ケアしながらさらに傷みにくい髪の毛を作ります。