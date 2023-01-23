『チェスト たんす 箪笥 引き出し セラミック風チェスト3段 スマートに置ける奥行き31cm スリム W81xD31xH75cm グレー ホワイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 13時 00分に出品され03月24日 13時 00分に終了予定です。即決価格は8,403円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 人気のセラミック柄がお洒落なワイドチェスト。引き出し3杯（合計120?）とたっぷり収納できます。



生産地 中国

サイズ 商品サイズ： W810 D310 H750 (mm)

商品重量：9.4kg



梱包サイズ：W873 D350 H185 (mm)

梱包重量：10.55kg

素材 合成樹脂化粧繊維板、金属(スチール)、合成皮革(PU)



粉体塗装

商品詳細 組立仕様 ： 組立品



耐荷重：天板8kg、引き出し1kg

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