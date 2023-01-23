『オーム電機 デスクライト L-ZOOM LEDスタンド 8093 ODS-L8093-W【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 03時 37分に出品され03月08日 03時 37分に終了予定です。即決価格は8,402円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オーム電機 デスクライト L-ZOOM LEDスタンド 8093 ODS-L8093-W



【商品説明】

・定格電圧:100V

・本体サイズ:(幅)17×(高さ)35×(奥行)30cm※最大寸法

・本体質量:約1.5kg

・材:本体ABS樹脂 レンズ:ガラス

・消費電力:7W

X00BO6QT54

【サイズ】

高さ : 19.60 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 28.60 cm

重量 : 1.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。