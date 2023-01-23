『オーム電機 デスクライト L-ZOOM LEDスタンド 8093 ODS-L8093-W【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 03時 37分に出品され03月08日 03時 37分に終了予定です。即決価格は8,402円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オーム電機 デスクライト L-ZOOM LEDスタンド 8093 ODS-L8093-W
【商品説明】
・定格電圧:100V
・本体サイズ:(幅)17×(高さ)35×(奥行)30cm※最大寸法
・本体質量:約1.5kg
・材:本体ABS樹脂 レンズ:ガラス
・消費電力:7W
X00BO6QT54
【サイズ】
高さ : 19.60 cm
横幅 : 23.20 cm
奥行 : 28.60 cm
重量 : 1.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
オーム電機 デスクライト L-ZOOM LEDスタンド 8093 ODS-L8093-W
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落札価格8402円
427 入札履歴
終了
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