『ダイオ化成 防草シート用押さえ釘 10P ヘッダー付き 防草シート用ピン 10セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 31分に出品され03月04日 12時 31分に終了予定です。即決価格は8,402円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイオ化成 防草シート用押さえ釘 10P ヘッダー付き 防草シート用ピン 10セット
【商品説明】
・10セット
・金属製の釘で、硬い地面でもハンマーでどんどん打ち込めます。
・長さ約20cm
・防草シートなど各種シート、ネット類などを地面に留める際に便利なピン。
・防草シート用押さえ釘 10P ヘッダー付き 防草シート用ピン
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8402円
943 入札履歴
終了
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