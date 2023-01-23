『ダイオ化成 防草シート用押さえ釘 10P ヘッダー付き 防草シート用ピン 10セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 31分に出品され03月04日 12時 31分に終了予定です。即決価格は8,402円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ダイオ化成 防草シート用押さえ釘 10P ヘッダー付き 防草シート用ピン 10セット



【商品説明】

・10セット

・金属製の釘で、硬い地面でもハンマーでどんどん打ち込めます。

・長さ約20cm

・防草シートなど各種シート、ネット類などを地面に留める際に便利なピン。

・防草シート用押さえ釘 10P ヘッダー付き 防草シート用ピン



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。