『ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド ミルク Φ38×H39.5cm 81065【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 23時 19分に出品され04月13日 23時 19分に終了予定です。即決価格は8,402円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シンプル・ミルク Φ38×H39.5cm 81065

・・Color:ミルク

・サイズ：Φ38×H39.5cm

・材質：プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー

・生産国：中国