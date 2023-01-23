『カンタベリー バッグ デイパック DAY PACK ディパック AB02300 34_カーキ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 05時 07分に出品され03月31日 05時 07分に終了予定です。即決価格は8,402円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンタベリー バッグ デイパック DAY PACK ディパック AB02300 34_カーキ



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ57cmxヨコ33cmxマチ20cm

・ポケットの数:5(外側4/内側1)

・メイン素材: ポリエステル・PVC

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ポリエステル

・重量:700g



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 49.20 cm

奥行 : 58.90 cm

重量 : 750.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【食品等の賞味期限について】

※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。

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