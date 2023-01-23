『ディアプレックス 全天候型パンツ 56302チャコール Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 06時 41分に出品され05月07日 06時 41分に終了予定です。即決価格は8,402円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ディアプレックス 全天候型パンツ 56302チャコール Lサイズ
【商品説明】
・ウエスト70~76cm
・ヒップ部分 シームレス仕様
・素材/3層リップ ナイロン100%
・脇ゴム仕様
・裾アジャストシステム
【サイズ】
高さ : 5.90 cm
横幅 : 38.50 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8402円
493 入札履歴
終了
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