『ディアプレックス 全天候型パンツ 56302チャコール Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 06時 41分に出品され05月07日 06時 41分に終了予定です。即決価格は8,402円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ディアプレックス 全天候型パンツ 56302チャコール Lサイズ



【商品説明】

・ウエスト70~76cm

・ヒップ部分 シームレス仕様

・素材/3層リップ ナイロン100%

・脇ゴム仕様

・裾アジャストシステム



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 38.50 cm

奥行 : 62.00 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。