『LINE SYSTEM(ラインシステム) SR-2 浅ダナ両ダンゴパイプトップ 7.5cm 黒・赤 SR2752【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 18時 04分に出品され04月23日 18時 04分に終了予定です。即決価格は8,402円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LINE SYSTEM(ラインシステム) SR-2 浅ダナ両ダンゴパイプトップ 7.5cm 黒・赤 SR2752



【商品説明】

・サイズ:7.5cm

・トップ径:1.2/1.4

・トップ素材:パイプ

・トップ長:10.5cm

・ボディー径:6.0mm

・ボディー素材:羽根2枚合

・ボディー長さ:7.5cm



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 1.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。