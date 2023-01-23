『LINE SYSTEM(ラインシステム) SR-2 浅ダナ両ダンゴパイプトップ 7.5cm 黒・赤 SR2752【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 18時 04分に出品され04月23日 18時 04分に終了予定です。即決価格は8,402円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LINE SYSTEM(ラインシステム) SR-2 浅ダナ両ダンゴパイプトップ 7.5cm 黒・赤 SR2752
【商品説明】
・サイズ:7.5cm
・トップ径:1.2/1.4
・トップ素材:パイプ
・トップ長:10.5cm
・ボディー径:6.0mm
・ボディー素材:羽根2枚合
・ボディー長さ:7.5cm
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 1.00 cm
奥行 : 55.00 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8402円
983 入札履歴
終了
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