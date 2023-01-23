『IS エクストラ正宗ドリル 7.1mm EXD7.1 (10本入り)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 16時 31分に出品され03月23日 16時 31分に終了予定です。即決価格は8,401円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ようこそ！ ココロオドルへ！
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
被削材:一般鋼からステンレス。
刃径(mm):7.1溝長(mm):75.0全長(mm):108.0シャンク径(mm):7.1
有効加工深さ:3D(刃径×3倍)
高速度鋼(HSS)
原産国:日本
お気に入りでしたら、すぐご購入を！
ダイジェット:超硬ドリル SDS-088 8.8mm
¥ 8375
ダイジェット EZドリル(5Dタイプ) EZDL060 (金属・金工)
¥ 8368
ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM077 7.7mm
¥ 8364
エホート らく座掘NEXT ERN-47×21 【ドリル改良型】
¥ 8364
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.9mm
¥ 8362
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.6mm
¥ 8362
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 4.8mm
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ダイジェット:超硬ロングドリル SDSL-050 5mm
¥ 8361
ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM071 7.1mm
¥ 8356
ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM075 7.5mm
¥ 8349
ダイジェット:超硬ドリル SDS-086 8.6mm
¥ 8347
ダイジェット:超硬ドリル SDS-088 8.8mm
¥ 8347
ダイジェット:超硬ドリル SDS-089 8.9mm
¥ 8343
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.8mm
¥ 8342
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 7.8mm
¥ 8342
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 6.3mm
¥ 8342
デキシー 超硬ドリル#1130シリーズ 11306.2 (金属・金工)
¥ 8341
ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM068 6.8mm
¥ 8338
落札価格8401円
713 入札履歴
終了
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