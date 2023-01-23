『IS エクストラ正宗ドリル 7.1mm EXD7.1 (10本入り)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 16時 31分に出品され03月23日 16時 31分に終了予定です。即決価格は8,401円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。

被削材:一般鋼からステンレス。

刃径(mm):7.1溝長(mm):75.0全長(mm):108.0シャンク径(mm):7.1

有効加工深さ:3D(刃径×3倍)

高速度鋼(HSS)

原産国:日本

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