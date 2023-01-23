『イーストボーイ リュックサック エチュード 拡張リュックサック28?40L レディース EBA51 05 シロ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 37分に出品され03月31日 01時 37分に終了予定です。即決価格は8,401円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イーストボーイ リュックサック エチュード 拡張リュックサック28?40L レディース EBA51 05 シロ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.90 cm

横幅 : 42.50 cm

奥行 : 55.40 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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