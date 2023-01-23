『エクシオン(XIOM) 卓球 ラバー オメガ7 ツアーi 48 裏ソフト テンション 攻撃用 ブラック MAX 11011【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 11時 51分に出品され03月06日 11時 51分に終了予定です。即決価格は8,401円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
エクシオン(XIOM) 卓球 ラバー オメガ7 ツアーi 48 裏ソフト テンション 攻撃用 ブラック MAX 11011
商品コード：12064350597
型番：11011
サイズ：MAX
カラー：ブラック
素材:ゴム、スポンジ
機能:DYNAMIC FRICTION(より多くの回転エネルギーを作り出す)、CYCLOID(ボールの回転量と飛距離の比率を計算した設計で、高いスピード性能を付与)、CARBO SPONGE(カーボン粒子配合スポンジ。スポンジとトップシートの特性を調和)
スポンジ硬度:48度(スポンジ厚/MAX)
公認:I.T.T.F(国際卓球連盟)
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落札価格8401円
916 入札履歴
終了
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