『スポーツネックレス エルグ シナプスZERO (黒×銀） M49cm メンズ レディース 野球 テニス ゴルフ マラソン 卓球 ジム バラン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 21時 27分に出品され03月21日 21時 27分に終了予定です。即決価格は8,401円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スポーツネックレス エルグ シナプスZERO (黒×銀） M49cm メンズ レディース 野球 テニス ゴルフ マラソン 卓球 ジム バラン
【商品説明】
・サイズ：長さ45cm カラー：【ループ】ブラック【アタッチメント】シルバー
・スポーツに、生活に、すべての基本はボディーバランス。野球、サッカー、ゴルフ、テニスなどスポーツには欠かせない体幹アップをサポートします。ダーツやボーリング、フィッシングなどにもお勧めです。
・バランス系スポーツネックレスのTOPブランド『エルグ』 【日本製】
・水に強く軽量な三井化学製エラストマーをループ本体に採用、あらゆるスポーツシーンに適応。
・素材：【ループ】エラストマー 【アタッチメント】アルミ合金（アルマイト仕上げ）、ネオジム
【サイズ】
高さ : 1.50 cm
横幅 : 9.10 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8401円
291 入札履歴
終了
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