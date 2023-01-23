『ヨガマット suria(スリア) HD エコマットプラス 厚さ 6mm 高密度 クッション性 初心者 ダークティースブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 01時 38分に出品され03月31日 01時 38分に終了予定です。即決価格は8,401円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ヨガマット suria(スリア) HD エコマットプラス 厚さ 6mm 高密度 クッション性 初心者 ダークティースブルー



【商品説明】

・サイズ : 約61×183×0.6cm

・丸めたときの直径:約13cm

・地球環境にやさしい素材「TPE」を使用

・重さ:約0.9kg



【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 61.30 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。