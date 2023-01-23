『DOD(ディーオーディー) ワンタッチテント ゆったり使える 2人用 紐を引くだけ 簡単設営 T2-629-BK T2-629-BK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 15時 29分に出品され03月08日 15時 29分に終了予定です。即決価格は8,401円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DOD(ディーオーディー) ワンタッチテント ゆったり使える 2人用 紐を引くだけ 簡単設営 T2-629-BK T2-629-BK
【商品説明】
・インナーサイズ:(約)W225×D145×H105cm(テント内)
・カラー:ブラック
・付属品:トップシート、ペグx8、ロープx4、キャリーバッグ、取扱説明書
・収納サイズ:(約)W70×D19×H19cm
・材質:トップ:66Dポリエステル フロア:ポリエチレン ポール:グラスファイバー
・組立サイズ(外寸):(約)W230×D150×H117cm(フレームを含む)
・重量(付属品含む):(約)3kg
【サイズ】
高さ : 18.00 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 70.20 cm
重量 : 3.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8401円
676 入札履歴
終了
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