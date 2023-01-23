『ユニセックス 腕時計 HENRY LONDON ヘンリーロンドン BOHEMIAN クォーツ シルバー HL33-LS-0446【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 11時 51分に出品され04月02日 11時 51分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド

ブランド：HENRY LONDON(ヘンリーロンドン)

型番：HL33-LS-0446

モデル：BOHEMIAN

カラー

文字盤カラー：シルバー

素材

ケース素材：ステンレススチール(イエローゴールドPVD)

ベルト素材：カーフ革

スペック

ガラス素材：ミネラルガラス

駆動方式：クォーツ

防水機能：日常生活防水

備考：ムーンフェイズ

サイズ

ケースサイズ ：32×32×9mm

重量 ：32g

ベルト長さ ：13〜18cm

セット

箱 / 取扱説明書 / 保証書

特徴

男女種別 ：ユニセックス

商品カテゴリー ： 時計 ＞ 腕時計

保証期間：2

原産国：中国

注意事項



※当社では、スタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。

※付属品は仕様変更等により、若干異なることがございます。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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HL33-LS-0446