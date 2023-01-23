『【新品電池で安心出荷】ニクソン ステイプル 腕時計 NIXON A1309-010 ブラック 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月19日 03時 36分に出品され05月19日 03時 36分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サーフィン・スケート・スノーボードをする人に向け1998年に創業したアメリカ・カリフォルニア州のストリート系ウォッチブランド。防水性と耐水性を備えたアクティブ感満載のスポーツウォッチから、シンプルで都会的なカジュアルウォッチまで。様々なライフスタイルに合わせたウォッチが取り揃っています。



メーカー：NIXON(ニクソン)

メーカー型番：A1309-010

ムーブメント・キャリバー：クォーツ

防水性能：100M防水

仕様：カレンダー/クロノグラフ/タイマー/アラーム/ELバックライト/コイントス機能

文字盤タイプ：デジタル

ベルトタイプ：ストラップ

ケース：径：37×39mm

ケース素材：リサイクル海洋プラスチック

風防素材：ミネラルクリスタル

ベルト素材：ラバーブレンド

文字盤色：ブラック

ベルト色：ブラック

付属品：メーカー純正BOX

保証：当店オリジナル保証2年



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