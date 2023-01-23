『CASIO カシオ 腕時計 メンズ チープカシオ チプカシ 海外モデル シンプル ミリタリー MTP-E715D-1AV【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 05時 19分に出品され04月13日 05時 19分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
MTP-E715D-1A
【チープカシオチプカシ】爆発的な人気を誇るチープカシオ(チプカシ)。シンプルでレトロなデザインが支持され、SNSなどでその魅力が拡散されました。今や若者を中心にファッションアイテムとして大流行しています。気軽に購入できる価格も人気の理由です。 2023 ギフト プレゼント 誕生日プレゼント 人気 おしゃれ かっこいい かわいい 彼氏 彼女 スーツ 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 敬老の日
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落札価格8400円
562 入札履歴
終了
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