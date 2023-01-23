『10年保証 CASIO G-SHOCK カシオ Gショック GA-2100NN-1A 腕時計 時計 ブランド メンズ キッズ 子供 男の子 アナデジ 日付 防水 スケルトン クリア カシオーク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 20時 34分に出品され04月24日 20時 34分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 1983年の発売以来、飽くなき強さを求めて進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKから、デジタル世界の媒体であるモニターに映し出されるGlitch（バグ）を偏光インクのプリント、MAP印刷、スケルトン樹脂で表現したモデルです。Digital Glitch（デジタル世界の雑音）という異質さをデザインに落とし込み、ケース・バンド全面に印刷しました。ブルーをベースとしたグリーン系からパープル系の偏光インクを用い、角度によって様々な表情を見せることでGlitch（バグ）を表現しています。非現実的な視覚効果によりファッションアイテムとしても活用できるクールなデザインとなっています。

国内型番 GA-2100NN-1AJF

機構 クォーツ

カラー ケース：スケルトンブラック / 偏光グリーン

文字盤：ブラック

ベルト：スケルトングレー / 偏光グリーン



サイズ

H×W×D 約48.5 × 45.4 × 11.8 mm



装着可能サイズ 145-215mm（調整不要）

質量 51g

素材 ケース：カーボン／樹脂

ベルト：樹脂バンド

風防：無機ガラス

防水 20気圧防水

機能 耐衝撃構造（ショックレジスト）

カーボンコアガード構造

ネオブライト

…

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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