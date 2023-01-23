『【新品電池で安心出荷】フォッシル グラント 腕時計 FOSSIL FS4835IE ネイビー 紺【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 16時 51分に出品され04月02日 16時 51分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
1984年創立のアメリカのウォッチメーカー・ファッションブランド。ヴィンテージやクラシカルなデザインを得意としており、オンオフ問わず幅広いシーンでお使いいただけます。トレンドを取り入れたファッション性の高いウォッチが魅力です。
メーカー：FOSSIL(フォッシル)
メーカー型番：FS4835IE
ムーブメント・キャリバー：クォーツ
防水性能：50M防水
仕様：クロノグラフ
ベルトタイプ：ストラップ
ケース：径：44mm
ケース素材：ステンレススチール
風防素材：ミネラルクリスタル
ベルト素材：レザー
ベゼル素材：ステンレススチール
文字盤色：ネイビー
ベルト色：ネイビー
付属品：メーカー純正BOX/国際保証書あり
保証：当店オリジナル保証2年
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落札価格8400円
48 入札履歴
終了
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