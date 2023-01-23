『クロノグラフ セイコー メンズ 腕時計 SEIKO セイコー SNDシリーズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 57分に出品され04月22日 12時 57分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セイコー SEIKO メンズ 腕時計 クロノグラフ SND 逆輸入 人気 ミリタリー 限定 海外限定生産のセイコークロノグラフ。SEIKOならではの高品質を誇る腕時計です。1/20計測高速クロノグラフを搭載。12時位置に1/20秒計、3時位置に日付表示機能、6時位置に60分計、9時位置にはスモールセコンド等を搭載しています。ベルトはナイロン素材となっており、ミリタリーテイストがクール。海外からの逆輸入品のため、国内ではあまり出回らないモデルです。ビジネスシーンにもカジュアルにもおすすめの商品です。誕生日やバレンタイン、父の日のプレゼントにもピッタリ。 型番 SND377R SND379R SND399P 仕様 クォーツ 10気圧防水 タキメーター カレンダー（日付） クロノグラフ（1/20秒） 蓄光 リューズガード 日本製クオーツムーブメント 素材 ケース：ステンレス ベルト：ナイロン サイズ ケース：H45×W40×D9mm 重量：約52g 腕回り最大：約19.5cm ベルト幅：約19mm 付属品 SEIKO専用BOX 取扱説明書 保証書

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