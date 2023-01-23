『テクノス(TECHONOS)腕時計 3気圧防水 サファイアガラス セラミック T9137TB メンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 10時 56分に出品され03月31日 10時 56分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕様 ムーブメント クォーツ(電池式)

3気圧防水

デイトカレンダー

留め金：三つ折れプッシュ

カラー 文字盤 ブラック

バンド マルチカラー

サイズ サイズ ケース(幅)約28mm(W)×33mm(H)（リューズを含まず）×(厚)約7mm

重さ：75g

バンド幅：22mm

バンド長：約20cm

素材 ケース・バンド ステンレス ＋ セラミック

ガラス サファイアガラス

備考 高級専用ボックス付

希望小売価格 78，000円（税込）

保証 お買い上げ日より1年間

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ テクノス(TECHONOS)腕時計 3気圧防水 サファイアガラス

セラミック

T9137TB メンズ