『クロノグラフ セイコー メンズ 腕時計 SEIKO セイコー SND365PC【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 10分に出品され03月23日 04時 10分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 セイコー SEIKO メンズ 腕時計 クロノグラフ SND 逆輸入 人気 希少 レア SND365PC ネイビー 紺 海外限定生産のセイコークロノグラフ。海外モデルらしい、ネイビーの文字盤が印象的なデザインです。1/20計測高速クロノグラフで、定番の3つ目インダイアルがスタイリッシュ。海外からの逆輸入品のため、人気ですが非常に希少なモデルとなっています。ビジネスシーンにもカジュアルにもおすすめの商品です。誕生日やバレンタイン、父の日のプレゼントにもピッタリ。 仕様 クォーツ 10気圧防水 カレンダー クロノグラフ（1/20秒） 蓄光 三つ折れバックル 素材 ケース・ベルト：ステンレス 風防：クリスタルガラス サイズ ケース：H45×W38×D10mm （リューズ含まず） 重量：約114g 腕回り最大：約21cm ベルト幅：約19mm 付属品 SEIKO専用BOX 取扱説明書 保証書

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