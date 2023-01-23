『【新品電池で安心出荷】コーチ ペリー 腕時計 COACH 14503521 シルバー 銀【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 09分に出品され03月13日 10時 09分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 1941年に革小物工場としてニューヨークで誕生した人気高級ブランド。ブランドロゴである馬車や「C」のマークをデザインに取り入れた気品漂うウォッチです。ファッション性が高く、腕元に華やかさをプラスしてくれます。



メーカー：COACH(コーチ)

メーカー型番：14503521

ムーブメント・キャリバー：クォーツ

防水性能：30M防水

仕様：2針

ベルトタイプ：メッシュブレス(調整不要)

ケース：径：28mm

ケース素材：ステンレススチール

風防素材：ミネラルクリスタル

ベルト素材：ステンレススチール

ベゼル素材：ステンレススチール

文字盤色：シルバー

ベルト色：ゴールド

付属品：メーカー純正BOX

保証：当店オリジナル保証2年



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