『【新品電池で安心出荷】フォッシル ギャビー 腕時計 FOSSIL ES5087 ブルー 青【2024年最新】 』はヤフオクでから02月13日 15時 58分に出品され02月13日 15時 58分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 1984年創立のアメリカのウォッチメーカー・ファッションブランド。ヴィンテージやクラシカルなデザインを得意としており、オンオフ問わず幅広いシーンでお使いいただけます。トレンドを取り入れたファッション性の高いウォッチが魅力です。



メーカー：FOSSIL(フォッシル)

メーカー型番：ES5087

ムーブメント・キャリバー：クォーツ

防水性能：50Ｍ防水

仕様：3針/デイト

ベルトタイプ：ブレスレット/最大：約18cm

ケース：径：34mm

ケース素材：ステンレススチール

風防素材：ミネラルクリスタル

ベルト素材：ステンレススチール

ベゼル素材：ステンレススチール

文字盤色：ブルー

ベルト色：シルバー

付属品：メーカー純正BOX/国際保証書あり

保証：当店オリジナル保証2年



GABBY ギャビー レディース 新品 ブランド プレゼント ギフト

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディース腕時計 タグ 【新品電池で安心出荷】フォッシル

ギャビー

腕時計

FOSSIL

ES5087

ブルー

青