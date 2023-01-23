『【新品電池で安心出荷】オリビアバートン スノーグローブ 腕時計 OLIVIA BURTON OB16WL86 マルチカラー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 50分に出品され03月22日 00時 50分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ファッションバイヤーだったリーザ・ベネットとジェマ・フェニングスによって2012に設立されたロンドンのファッションウォッチブランド。女性らしさ、個性、トレンド、価格などにこだわり、女性が求めるファッションウォッチに力を入れています。華やかなデザインが人気となり、SNSでも話題になりました。



メーカー：OLIVIA BURTON(オリビアバートン)

メーカー型番：OB16WL86

ムーブメント・キャリバー：クォーツ

防水性能：10M防水

仕様：3針

文字盤タイプ：シェル/クリスタル

ベルトタイプ：ストラップ

ケース：径：30mm

ケース素材：ステンレススチール

風防素材：ミネラルクリスタル

ベルト素材：レザー

ベゼル素材：ステンレススチール

文字盤色：マルチカラー

ベルト色：グレー

付属品：メーカー純正BOX

保証：当店オリジナル保証2年



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