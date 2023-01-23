『ふるさと納税 筑前町 本場筑前博多織 ブックカバー A6判サイズ「黒田家家紋」(墨地に薄金茶色)/縞【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 22時 46分に出品され05月07日 22時 46分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お礼品詳細
・提供元：原田織物株式会社
お申し込み・配送・その他
・発送時期：お申し込みから１週間程度
・申込受付期間：通年
・配達外のエリア：
・寄付証明書の送付時期目安：申込完了日から2ヵ月程度
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落札価格8400円
504 入札履歴
終了
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