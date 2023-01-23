『ZOIDS AZ-02 ライガーゼロ プラモデル[タカラトミー]【送料無料】《発売済・在庫品》【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 02時 46分に出品され04月13日 02時 46分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※他の商品と同梱発送になる場合は別途送料が発生いたします。 ※代引手数料等、一部の決済手数料はご負担いただきます。
お一人様 3 点まで（本店支店合計）
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仕様：プラモデル 【使用電池】本体：単4形アルカリ乾電池×2本(別売)、ストライクレーザークロー 発光ユニット：LR44ボタン電池×2個(別売)
ブランド：タカラトミー
原作：『ゾイド』シリーズ
検索ワード：nw230209 プラモデル 玩具・おもちゃ _00168 _01301 _00986 _09687 CTG005 b0000093 e0000054 e0000455 t016329
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823 入札履歴
終了
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