『タミヤ 1/48 傑作機シリーズ No.63 ドイツ空軍 メッサーシュミット Bf109 E-4/7 TROP プラモデル 61063（並行輸入品）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 07時 50分に出品され03月20日 07時 50分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
タミヤ 1/48 傑作機シリーズ No.63 ドイツ空軍 メッサーシュミット Bf109 E-4/7 TROP プラモデル 61063（並行輸入品） ・全国送料無料 お届日数について 入金確認後5-14営業日を目安にお届けとなります。商品について 並行輸入品です。下部にも商品説明がございますのでご確認ください。 お問合せについて 是非とも「ストアに質問を投稿する」ボタンよりお気軽にお問い合わせくださいませ。ストアのお客様担当よりご連絡させていただきます。
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落札価格8400円
527 入札履歴
終了
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