『PORT CD PLYR W/RAD BLK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 09時 36分に出品され03月27日 09時 36分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品情報詳細は下部にも記載がございます。本品は並行輸入品でありご注文後に海外倉庫より出荷します為、お届けまで約1〜3週間程お時間を頂いております。商品によりお届け期間は異なっております。税関手続き、関税支払い等全て当方で対応いたします。また審査状況により、開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが商品自体の品質は問題ありませんのでご安心ください。お買い物ガイドをお読みになった上でご注文ください。まとめ買い希望、セット内容、サイズ、お届け予定日等気になる点は「問い合わせ」ボタンよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
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落札価格8400円
877 入札履歴
終了
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