『オナノフ キッズ用ヘッドホン(グレーマット) BuddyPhones School + BT-BP-COSMOSP-GREY 返品種別A【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 19時 22分に出品され03月27日 19時 22分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 在庫状況：お取り寄せ/2022年10月 発売/クティブノイズキャンセリング(ANC)機能付きのプレミアムキッズヘッドフォンBluetoothバージョン：5.0対応プロファイル：-音楽再生時間：最大24時間/[BTBPCOSMOSPGREY]