『銘鏡光学 カメラレンズ 35mm f/1.4C X (S)（富士フイルムXマウント） シルバー ［FUJIFILM X］【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 09時 42分に出品され03月11日 09時 42分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ミラーレス用の単焦点レンズ「銘匠光学 TTArtisan 35mm f/1.4 C」



銘匠光学（めいしょうこうがく）TTArtisan（ティーティーアーティザン）35mm f/1.4 C は、コンパクトな外観でありながら、大口径F1.4を実現したAPS-Cセンサー対応の標準レンズです。