『ふるさと納税 《大判》魚沼産コシヒカリで作った米ぬか・玄米カイロ タイニーガーデン 新潟県南魚沼市【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 13分に出品され03月15日 14時 13分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
《大判》
内容量：約600g
サイズ：・本体 約19×23cm ・カバー：約19cm×23cm
【原材料名】
本体中使用の原材料：
・米ぬか（新潟県魚沼産コシヒカリ、乾煎り熱殺菌処理済み）
・玄米（新潟県魚沼産コシヒカリ）
・天然粗塩（国産、変質防止、にがりが水分を吸収）
・よもぎ（南魚沼産）
・唐辛子（南魚沼産）
・ローリエ（南魚沼産）
本体：国産木綿（手ぬぐい生地）100%、白地
カバー：国産綿100％
【使用期限】
電子レンジ（500W）で2分間加熱した場合、２００回〜約１年半まで使用可能（使用頻度、保管状況により異なる）
配送について
準備出来次第、順次発送
タイプ：【常温】
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落札価格8400円
652 入札履歴
終了
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