『ふるさと納税 《大判》魚沼産コシヒカリで作った米ぬか・玄米カイロ タイニーガーデン 新潟県南魚沼市【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 13分に出品され03月15日 14時 13分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

《大判》

内容量：約600g

サイズ：・本体 約19×23cm ・カバー：約19cm×23cm



【原材料名】

本体中使用の原材料：

・米ぬか（新潟県魚沼産コシヒカリ、乾煎り熱殺菌処理済み）

・玄米（新潟県魚沼産コシヒカリ）

・天然粗塩（国産、変質防止、にがりが水分を吸収）

・よもぎ（南魚沼産）

・唐辛子（南魚沼産）

・ローリエ（南魚沼産）



本体：国産木綿（手ぬぐい生地）100%、白地

カバー：国産綿100％



【使用期限】

電子レンジ（500W）で2分間加熱した場合、２００回〜約１年半まで使用可能（使用頻度、保管状況により異なる）



配送について

準備出来次第、順次発送



タイプ：【常温】