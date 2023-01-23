『マルニ/MARNI ガジェットケース メンズ シリコン AirPodsProケース FUCHSIA FLUO AUMI0004A0-P5963-00C73【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 11時 07分に出品され04月25日 11時 07分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
モデル体型：身長:183cm 肩幅:44cm 胸囲:92cm ウエスト:78cm ヒップ:89cm 足サイズ:25cm
|コメント
|MARNI(マルニ)の GUMMY AirPods ホルダー。
シリコンラバー素材のボディに手書きのようなロゴプリントがアクセントになったMARNIの GUMMY AirPods ホルダー。
同系色のネックストラップを首から下げればアクセサリー感覚でコーディネートのアクセントに。
メンズ・レディース問わず、ユニセックスでお使い頂ける逸品ですのでご自身用にはもちろん、大切な方へのプレゼントとしてもオススメです。
【製品の取扱いについて】
輸入時より微細な傷、擦れ、シワ、染色の色移り等付いている場合がございますが、製品上の性質としてご了承下さいませ。
|品番
|AUMI0004A0 POLYUERTHANE FUCHSIA FLUO
|素材
|シリコン
|カラー名
|FUCHSIA FLUO
|金具
|サイズ
|縦5.5cm×横6.5cm×マチ1.5cm ストラップ：114.4cm 重量30g
|仕様
|オープン開閉
|生産国
|チャイナ
|付属
|保存袋・専用箱付き
|備考
商品カテゴリ
商品コード
103AUMI0004A0P596300C73
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落札価格8400円
536 入札履歴
終了
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