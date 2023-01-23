マルニ/MARNI ガジェットケース メンズ シリコン AirPodsProケース FUCHSIA FLUO AUMI0004A0-P5963-00C73【お歳暮】

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MARNI(マルニ)の GUMMY AirPods ホルダー。



シリコンラバー素材のボディに手書きのようなロゴプリントがアクセントになったMARNIの GUMMY AirPods ホルダー。

同系色のネックストラップを首から下げればアクセサリー感覚でコーディネートのアクセントに。

メンズ・レディース問わず、ユニセックスでお使い頂ける逸品ですのでご自身用にはもちろん、大切な方へのプレゼントとしてもオススメです。



【製品の取扱いについて】

輸入時より微細な傷、擦れ、シワ、染色の色移り等付いている場合がございますが、製品上の性質としてご了承下さいませ。