『BQEYZ Topaz グレー (4.4mmプラグ) 有線 イヤホン リケーブル対応 2Pin【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 18時 12分に出品され04月04日 18時 12分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド名：BQEYZ (ビーキューアイズ)

商品名/型番：Topaz

色：グレー

JAN：6975681510022

発売日：2022年9月9日

種別：有線 イヤホン リケーブル対応 2Pin







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