『BQEYZ Topaz グレー (4.4mmプラグ) 有線 イヤホン リケーブル対応 2Pin【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 18時 12分に出品され04月04日 18時 12分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド名：BQEYZ (ビーキューアイズ)
商品名/型番：Topaz
色：グレー
JAN：6975681510022
発売日：2022年9月9日
種別：有線 イヤホン リケーブル対応 2Pin
関連キーワード : おすすめ
イヤホン、イヤフォン、有線、有線イヤホン、カナル型、装着感アップ、遮音性、高音質、耳掛け、シュア掛け、リケーブル
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落札価格8400円
53 入札履歴
終了
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