『QED Airloc ABS Standard Spade Plug（Red/Black 4か所）＋ Airloc 取り付け工賃【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 10時 07分に出品され04月24日 10時 07分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在891件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
QED純正のAIRLOC Standard Spade Plugをご希望のケーブルの4か所へ取り付けいたします。
QEDの看板技術・AIRLOCは、ケーブルと端末を一体化に近い形にする一体化させるCold Weld System。経年劣化に強く、一皮剥けたサウンドが魅力です。
AIRLOCプラグは、専用のクリンプツールを使用する”冷間溶接システム”によって、プラグとケーブルを「ひとつの金属であるかの如く」密閉します。クリンプツールを使用することで、AIRLOCプラグをケーブルに取り付ける際に、高い圧力がかかるため、より良く密閉され、電気抵抗を低く保つことが出来ます。
また、ケーブルとプラグの間から空気を全て取り除くため、接触部分の酸化を防ぎ、永久に音の質をより良く保ちます。
さらに、小さいソケットから大きいソケットまで、挿入力が均一にかかるよう設計されているバネ仕掛けのバナナプラグ「フォルテプレート」によって、広い接面積とタイトなコネクションを実現しています。
持ち込みでの取り付けにも対応しますので、ご希望のさいはお問合せください。
材質：24金メッキ
対応端子：6〜8mm
対応ケーブル径：0.75〜5.5mm
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落札価格8400円
891 入札履歴
終了
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