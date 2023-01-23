『BeatsX ワイヤレスイヤホン - スカイブルー MV8R2PA/A【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 57分に出品され03月30日 02時 57分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・Class 1 Bluetooth?テクノロジーによってワイヤレスでデバイスとつなげることができます
・バッテリーは最長8時間持続し、外出中もずっと使えます
・バッテリー残量が少なくなっても、Fast Fuel機能搭載なので5分の充電で約2時間再生できます
・同梱されている各種サイズのイヤーチップにより、最適なつけ心地を楽しめます
・Flex-Formケーブルは持ち運びも簡単で、一日中装着していても快適です
・リアルでクリアーなサウンドが日々の暮らしによく合います
・RemoteTalkを使って、電話への応答や音楽の操作に加え、Siriの起動も行えます
Apple W1テクノロジーを搭載したBeatsXで、BeatsとAppleはこれまでとは違う音楽の楽しみ方を実現します。高性能なW1チップを組み込んだことで、Appleデバイス間でシームレスに設定や切り替えを行うことができるだけでなく*、バッテリー駆動時間は驚くほど長持ちし、Fast Fuel機能によってわずか5分で充電できます。
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落札価格8400円
34 入札履歴
終了
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