BeatsX ワイヤレスイヤホン - スカイブルー MV8R2PA/A【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

・Class 1 Bluetooth?テクノロジーによってワイヤレスでデバイスとつなげることができます

・バッテリーは最長8時間持続し、外出中もずっと使えます

・バッテリー残量が少なくなっても、Fast Fuel機能搭載なので5分の充電で約2時間再生できます

・同梱されている各種サイズのイヤーチップにより、最適なつけ心地を楽しめます

・Flex-Formケーブルは持ち運びも簡単で、一日中装着していても快適です

・リアルでクリアーなサウンドが日々の暮らしによく合います

・RemoteTalkを使って、電話への応答や音楽の操作に加え、Siriの起動も行えます



Apple W1テクノロジーを搭載したBeatsXで、BeatsとAppleはこれまでとは違う音楽の楽しみ方を実現します。高性能なW1チップを組み込んだことで、Appleデバイス間でシームレスに設定や切り替えを行うことができるだけでなく*、バッテリー駆動時間は驚くほど長持ちし、Fast Fuel機能によってわずか5分で充電できます。