『シングルアンプ用 3.5K 10W 出力トランス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 42分に出品され03月19日 10時 42分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
・シングルアンプ用 出力トランス
・新品ですが傷、凹みがあります。
商品詳細
・1次側 3.5K （P-G-B）
・1次側インダクタンスが22Ｈ程有ります。
・最大出力：10W
・最大電流 ：75mA
・2次側 0Ω・4Ω・8Ω
販売単位
・1セット (2個)
商品状態
・新品(未使用品)
お支払方法
・銀行振込
・郵便振替
・クレジットカード
・代金引換 (代引き)
発送方法
・クロネコヤマト(宅急便)
注意事項
・写真図面などはmm表記です。
・写真に写っている物が全てとなります。
・本体等に多少の傷などがある場合がございます。
・こちらの商品に取扱説明書は付属しておりません。
・取付・取扱いのサポートは出来ませんのでご了承下さい。
・商品画像は、代表画像をイメージとして記載している場合がございます。
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落札価格8400円
221 入札履歴
終了
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