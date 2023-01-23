『シングルアンプ用 3.5K 10W 出力トランス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 42分に出品され03月19日 10時 42分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品説明

・シングルアンプ用 出力トランス

・新品ですが傷、凹みがあります。



商品詳細

・1次側 3.5K （P-G-B）

・1次側インダクタンスが22Ｈ程有ります。

・最大出力：10W

・最大電流 ：75mA



・2次側 0Ω・4Ω・8Ω



販売単位

・1セット (2個)



商品状態

・新品(未使用品)



お支払方法

・銀行振込

・郵便振替

・クレジットカード

・代金引換 (代引き)



発送方法

・クロネコヤマト(宅急便)



注意事項

・写真図面などはmm表記です。

・写真に写っている物が全てとなります。

・本体等に多少の傷などがある場合がございます。

・こちらの商品に取扱説明書は付属しておりません。

・取付・取扱いのサポートは出来ませんのでご了承下さい。

・商品画像は、代表画像をイメージとして記載している場合がございます。