『JLAB Audio JBuds Pro/Bluetooth ワイヤレスイヤホン / 10mm ドライバ / 最大6時間連続再生 / 音楽コントロール/Bluetooth 4.1 / ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 05時 09分に出品され04月04日 05時 09分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8400円
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終了
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