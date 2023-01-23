『ふるさと納税 カシワギオリジナル ネクタイ「シルエット」 赤紫 山梨県富士吉田市【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 14分に出品され03月29日 03時 14分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
カシワギオリジナル ネクタイ「シルエット」赤紫×1本
品 質：絹100％
長 さ：約143cm
剣先幅：約8.5cm
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配送について
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タイプ：【常温】
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落札価格8400円
192 入札履歴
終了
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