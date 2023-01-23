『ふるさと納税 山形県 長井市 競技用けん玉「大空」 premiumブルーシルバー_F052【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 02時 07分に出品され04月08日 02時 07分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
けん玉１本
発送期日
通常１ヶ月以内で順次発送
※生産の状況によりお時間をいただくことがあります
配送
常温 時間指定 別送
申込期日
通年
事業者
有限会社 山形工房
申込条件
何度も申し込み可
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落札価格8400円
727 入札履歴
終了
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