『ふるさと納税 カシワギオリジナル ネクタイ「山並」ライトブルー 山梨県富士吉田市【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 21時 18分に出品され03月16日 21時 18分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
カシワギオリジナル ネクタイ「山並」(ライトブルー)1本
品質：絹100%
長さ：約143cm
剣先幅：約8.5cm
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配送について
入金確認後14日前後で発送
※繁忙期には配送までにお時間を頂戴する場合がございます。
タイプ：【常温】
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落札価格8400円
928 入札履歴
終了
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