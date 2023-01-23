『ふるさと納税 カシワギオリジナル ネクタイ「山並」ライトブルー 山梨県富士吉田市【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 21時 18分に出品され03月16日 21時 18分に終了予定です。即決価格は8,400円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

カシワギオリジナル ネクタイ「山並」(ライトブルー)1本

品質：絹100%

長さ：約143cm

剣先幅：約8.5cm





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タイプ：【常温】